Назван процент летальности от коронавируса в Москве

Летальность от COVID-19 как основной причины в Москве за весь период пандемии составляет 2,32%. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения российской столицы.

«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 5%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», - информируют медики.

В России за минувшие сутки был зафиксирован новый антирекорд по приросту инфицированных COVID-19 - 17 340, из них в Москве - 5 478. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в стране сейчас составляет 1 480 646.

Комментируя рост заболевших опасной инфекцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что пока субъекты страны стараются не прибегать к жестким карантинным ограничениям.