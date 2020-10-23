Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Околонаучный сюрреализм: геофизики из США не стали рассматривать статью российских ученых из-за санкций

Денис Шурыгин
20:43 23.10.2020
Специалисты из РФ по результатам проведенной работы написали статью о колебаниях температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Отказ от рассмотрения данного материала учеными из других стран может обернуться большими проблемами для всего человечества.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Американский геофизический союз отказался даже рассматривать к печати статью наших ученых из Института прикладной физики. Причина уже набила оскомину - санкции.

Как пояснили в организации, под эгидой которой издаются одни из самых авторитетных и рейтинговых журналов в области геофизики, они не могут опубликовать научную работу, которую профинансировало правительство России.

Под международные санкции попал Эль-Ниньо - малыш или мальчик в дословном переводе с испанского или, по-научному, южная осцилляция. В геофизике так называют процесс колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. И вот этот процесс оказался вне науки, потому что о нем написали российские ученые.

«Настолько сильное удивление, что я даже сказал, что давайте мы все-таки у наших американских коллег уточним. Мы сейчас посылаем запрос в Национальную Академию наук США, с которой у нас очень хорошие деловые отношения», - рассказал президент РАН Александр Сергеев.

«Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством» - так называется статья, подготовленная сотрудниками Института прикладной физики РАН. Писали ее для Geophysical Research Letters - заметки о геофизике, если переводить на русский. Но в редакции журнала материалы отказались даже рассматривать. А все потому, что финансировало работу ученых Министерство науки РФ. То есть правительство страны, на которую США пытаются давить санкциями.

«Будем надеяться, что это самодеятельность слишком ретивого исполнителя, который плохо понимает, что такое санкции политические. Ну, и вообще говоря, это было бы очень грустно, если бы санкции докатились до абсолютно неполитической международной области. Такой как геофизические исследования. У нас одна земля, у нас атмосферное электричество, по которому не была принята статья, общая глобальная электрическая цепь. Поэтому такой разрыв вредит всем», - объяснил заместитель директора МИЭМ ВШЭ Александр Костинский.

Вообще, Эль-Ниньо явление довольно опасное и пока непредсказуемое. Те самые колебания температур приводят к разрушительным наводнениям в пустынях Южной Америки и засухе в тропиках Индонезии. А еще вызывают известные по Камчатке красные приливы, от которых гибнет все живое.

«Если долговременные периоды - теплые Эль-Ниньо и холодные Ла-Ниньо удлиняются по времени и захватывают большие пространства, то это достается и средним широтам», - сообщил ведущий научный сотрудник института физики Земли РАН Александр Жигалин.

До сих пор Американский геофизический союз исправно публиковал работы российских ученых. Так что пока отказ редакции вызывает, скорее, недоумение. Тем более, что сами же ученые в США не раз призывали коллег к сотрудничеству.

Малыш Эль-Ниньо, из-за которого может разгореться околонаучный скандал, оказывает влияние на весь мировой климат. При этом явление никак не зависит от человека, потому что им управляют астрономические процессы. А это значит, что надо объединять мировой научный потенциал, а не устраивать цензуру по санкционному признаку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.