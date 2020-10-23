Околонаучный сюрреализм: геофизики из США не стали рассматривать статью российских ученых из-за санкций

Американский геофизический союз отказался даже рассматривать к печати статью наших ученых из Института прикладной физики. Причина уже набила оскомину - санкции.

Как пояснили в организации, под эгидой которой издаются одни из самых авторитетных и рейтинговых журналов в области геофизики, они не могут опубликовать научную работу, которую профинансировало правительство России.

Под международные санкции попал Эль-Ниньо - малыш или мальчик в дословном переводе с испанского или, по-научному, южная осцилляция. В геофизике так называют процесс колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. И вот этот процесс оказался вне науки, потому что о нем написали российские ученые.

«Настолько сильное удивление, что я даже сказал, что давайте мы все-таки у наших американских коллег уточним. Мы сейчас посылаем запрос в Национальную Академию наук США, с которой у нас очень хорошие деловые отношения», - рассказал президент РАН Александр Сергеев.

«Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством» - так называется статья, подготовленная сотрудниками Института прикладной физики РАН. Писали ее для Geophysical Research Letters - заметки о геофизике, если переводить на русский. Но в редакции журнала материалы отказались даже рассматривать. А все потому, что финансировало работу ученых Министерство науки РФ. То есть правительство страны, на которую США пытаются давить санкциями.

«Будем надеяться, что это самодеятельность слишком ретивого исполнителя, который плохо понимает, что такое санкции политические. Ну, и вообще говоря, это было бы очень грустно, если бы санкции докатились до абсолютно неполитической международной области. Такой как геофизические исследования. У нас одна земля, у нас атмосферное электричество, по которому не была принята статья, общая глобальная электрическая цепь. Поэтому такой разрыв вредит всем», - объяснил заместитель директора МИЭМ ВШЭ Александр Костинский.

Вообще, Эль-Ниньо явление довольно опасное и пока непредсказуемое. Те самые колебания температур приводят к разрушительным наводнениям в пустынях Южной Америки и засухе в тропиках Индонезии. А еще вызывают известные по Камчатке красные приливы, от которых гибнет все живое.

«Если долговременные периоды - теплые Эль-Ниньо и холодные Ла-Ниньо удлиняются по времени и захватывают большие пространства, то это достается и средним широтам», - сообщил ведущий научный сотрудник института физики Земли РАН Александр Жигалин.

До сих пор Американский геофизический союз исправно публиковал работы российских ученых. Так что пока отказ редакции вызывает, скорее, недоумение. Тем более, что сами же ученые в США не раз призывали коллег к сотрудничеству.

Малыш Эль-Ниньо, из-за которого может разгореться околонаучный скандал, оказывает влияние на весь мировой климат. При этом явление никак не зависит от человека, потому что им управляют астрономические процессы. А это значит, что надо объединять мировой научный потенциал, а не устраивать цензуру по санкционному признаку.