Собянин заявил о приближении Москвы к пику пандемии COVID-19

Москва подходит к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такую оценку эпидемиологической ситуации в российской столице дал ее мэр Сергей Собянин.

«Рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста. И это дает надежду, что мы подходим к пику заболеваемости, как многие любят говорить, плато», - сообщил он в эфире телеканала «Россия-1».

Свои выводы градоначальник подкрепил статистическими данными. Согласно им, такие показатели, как динамика прироста новых госпитализаций и заболеваемость, постепенно идут на спад.

Москва находится на первом месте среди российских регионов по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. Всего в городе выявлено 386 908 случаев заражения. За последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 5 478 человек.