Лавров обсудил с главой МИД Египта двустороннюю повестку
Министры иностранных дел провели телефонную беседу.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу по телефону обсудил со своим египетским коллегой Самехом Шукри двустороннюю и международную повестку. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
«В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», - информирует МИД.
Ранее Сергей Лавров провел с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы двусторонних отношений, дальнейшего политического диалога и возможности сотрудничества в области здравоохранения.