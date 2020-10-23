Лавров обсудил с главой МИД Египта двустороннюю повестку

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу по телефону обсудил со своим египетским коллегой Самехом Шукри двустороннюю и международную повестку. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», - информирует МИД.

Ранее Сергей Лавров провел с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы двусторонних отношений, дальнейшего политического диалога и возможности сотрудничества в области здравоохранения.