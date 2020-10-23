Право на жизнь: почему индийские врачи отказывают российским детям в срочных операциях

Маленькие пациенты из России, которым в Индии должны были сделать операции по трансплантации органов, оказались на грани жизни и смерти. Уже несколько месяцев они в ожидании, шансов на выздоровление все меньше.

Индийские врачи не спешат оперировать тяжел-больных малышей из-за введенных в стране ограничений для иностранцев. К проблеме подключились российские дипломаты.

Трехлетний мальчик по имени Лев ведет себя под стать, изо всех сил борется за жизнь. В его груди бьется искусственное сердце, но оно все чаще его подводит. Состояние ребенка день ото дня ухудшается, нужна срочная трансплантация.

В прошлом году для ребенка выдали квоту на трансплантацию сердца - в год на всю страну их выделяют всего десять. Это в 15 раз меньше, чем нужно. В России пересадку сердца не делают. По квоте, пациента отправляют в Индию, в госпиталь города Ченнаи. Местная клиника одна из немногих в мире, где сердце могут пересадить даже маленькому ребенку.

Эту операцию планировали провести еще в прошлом году, но сначала ее отменили из-за пандемии, затем новые индийские законы свели шанс на выживание Льва практически на нет. Теперь по постановлению местного Минздрава, первыми в очереди на трансплантацию должны быть граждане Индии, а все иностранцы - уже по остаточному принципу.

«Нам отвечают, что органов нет. Ждите месяц, ждите два, а у нашего сына на данный момент уже третий инсульт. Мы пытаемся восстановить его. И мы боимся, что если случится еще один инсульт, мы просто не сможем его реабилитировать», - переживает мать мальчика Валентина Федоренко.

Три ребенка из России второй год ждут трансплантации в Ченнаи. Все что может сделать наше консульство - просить индийские власти пойти нам навстречу.

«Мы будем продолжать добиваться того, чтобы наши дети были срочно прооперированы, поскольку их состояние таково, что обратный перелет в Россию они могут не перенести», - говорится в заявлении дипломатов.

Ведущий трансплантолог Индии, доктор Баланкришнан, пообещал сделать все возможное. Чтобы спасти ребенка.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь этой семье. Из-за коронавируса донорство органов существенно упало. Я надеюсь, мы их спасем. Я видел Льва, он был у меня на осмотре. Верю, что нам удастся сделать ему операцию. Это самый большой госпиталь по пересадке органов в стране. Я лично делаю до 90 операций в год», - заверил ведущий трансплантолог, кардиохирург больницы Ченнаи Комаракши Раджагопалан Баланкришнан.

Льва не могут оперировать в России. Во-первых, в России детям до девяти лет вообще не пересаживают сердце. Связано это не только с тем, что донора-ребенка найти сложнее, чем взрослого, но и с большим количеством времени, что уходит на оформление разрешительных документов - а орган живет всего несколько часов.

Еще одна проблема - непрозрачность самой системы распределения. Человек может годами ждать своей очереди на пересадку, пропуская вперед других, и не двигаться с места.

«У вас в стране нет донорства органов среди детей. Мы являемся лидером по детским трансплантациям в Индии. Мы сделали 220 трансплантаций и выживаемость за десять лет - 78-80 процентов», - приводит цифры статистики Баланкришнан.

Но даже если бы операция на Родине стала возможной, обратный перелет уже бы стоил мальчику жизни. Поэтому маме Льва, и еще двум российским семьям остается только ждать, надеяться на понимание индийских властей и золотые руки доктора Баланкришнана.