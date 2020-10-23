Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Право на жизнь: почему индийские врачи отказывают российским детям в срочных операциях

Дмитрий Маслак
19:42 23.10.2020
Согласно новым положениям индийского Минздрава, первыми в очередь на трансплантацию органов должны быть местные жители, а не иностранцы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Маленькие пациенты из России, которым в Индии должны были сделать операции по трансплантации органов, оказались на грани жизни и смерти. Уже несколько месяцев они в ожидании, шансов на выздоровление все меньше.

Индийские врачи не спешат оперировать тяжел-больных малышей из-за введенных в стране ограничений для иностранцев. К проблеме подключились российские дипломаты.

Трехлетний мальчик по имени Лев ведет себя под стать, изо всех сил борется за жизнь. В его груди бьется искусственное сердце, но оно все чаще его подводит. Состояние ребенка день ото дня ухудшается, нужна срочная трансплантация.

В прошлом году для ребенка выдали квоту на трансплантацию сердца - в год на всю страну их выделяют всего десять. Это в 15 раз меньше, чем нужно. В России пересадку сердца не делают. По квоте, пациента отправляют в Индию, в госпиталь города Ченнаи. Местная клиника одна из немногих в мире, где сердце могут пересадить даже маленькому ребенку.

Эту операцию планировали провести еще в прошлом году, но сначала ее отменили из-за пандемии, затем новые индийские законы свели шанс на выживание Льва практически на нет. Теперь по постановлению местного Минздрава, первыми в очереди на трансплантацию должны быть граждане Индии, а все иностранцы - уже по остаточному принципу.

«Нам отвечают, что органов нет. Ждите месяц, ждите два, а у нашего сына на данный момент уже третий инсульт. Мы пытаемся восстановить его. И мы боимся, что если случится еще один инсульт, мы просто не сможем его реабилитировать», - переживает мать мальчика Валентина Федоренко.

Три ребенка из России второй год ждут трансплантации в Ченнаи. Все что может сделать наше консульство - просить индийские власти пойти нам навстречу.

«Мы будем продолжать добиваться того, чтобы наши дети были срочно прооперированы, поскольку их состояние таково, что обратный перелет в Россию они могут не перенести», - говорится в заявлении дипломатов.  

Ведущий трансплантолог Индии, доктор Баланкришнан, пообещал сделать все возможное. Чтобы спасти ребенка.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь этой семье. Из-за коронавируса донорство органов существенно упало. Я надеюсь, мы их спасем. Я видел Льва, он был у меня на осмотре. Верю, что нам удастся сделать ему операцию. Это самый большой госпиталь по пересадке органов в стране. Я лично делаю до 90 операций в год», - заверил ведущий трансплантолог, кардиохирург больницы Ченнаи Комаракши Раджагопалан Баланкришнан.

Льва не могут оперировать в России. Во-первых, в России детям до девяти лет вообще не пересаживают сердце. Связано это не только с тем, что  донора-ребенка найти сложнее, чем взрослого, но и с большим количеством времени, что уходит на оформление разрешительных документов - а орган живет всего несколько часов.

Еще одна проблема - непрозрачность самой системы распределения. Человек может годами ждать своей очереди на пересадку, пропуская вперед других, и не двигаться с места.

«У вас в стране нет донорства органов среди детей. Мы являемся лидером по детским трансплантациям в Индии. Мы сделали 220 трансплантаций и выживаемость за десять лет - 78-80 процентов», - приводит цифры статистики Баланкришнан.

Но даже если бы операция на Родине стала возможной, обратный перелет уже бы стоил мальчику жизни. Поэтому маме Льва, и еще двум российским семьям остается только ждать, надеяться на понимание индийских властей и золотые руки доктора Баланкришнана.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.