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«У вас ни сна, ни отдыха»: вылечившийся от коронавируса ветеран ВОВ поблагодарил врачей

Роман Захаров
19:18 23.10.2020
Пожилой мужчина находился в больнице в течение девяти дней.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 17 340. Власти регионов вводят дополнительные меры по борьбе с инфекцией.

Например, в Приморье бары, рестораны и ночные клубы теперь будут работать до 23:00 часов. Это же правило начинает действовать в Красноярском крае. Кроме того, там ограничивают проведение культурных и развлекательных мероприятий.

В Липецкой области запретили дискотеки и караоке. В регионе усилились проверки соблюдения ограничительных мер. В Москве за отказ носить маски с первого сентября было привлечено к административной ответственности порядка 46 тысяч человек.

Все эти меры призваны, в том числе, для того, чтобы снизить нагрузку на врачей, которые порой творят чудеса. Так, в Волгограде от COVID-19 вsлечили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Евгения Рогова. Он был госпитализирован девять дней назад, а сегодня, 23 октября, его уже выписали. 

«Большое вам спасибо за ваш героический подвиг! Сейчас беспрерывный поток, у вас ни сна ни отдыха. Думаю, что мы с этим делом справимся», - сказал Евгений Рогов, обращаясь к врачам.

Между тем, опасений заразиться у людей становится все больше. Это следует из исследований, согласно которым спрос на страхование от коронавируса в октябре вырос в полтора раза по сравнению с сентябрем.

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