Эксперты объяснили причины нехватки лекарств в регионах

В целом ряде российских регионов общественники фиксируют серьезный дефицит лекарств. Не хватает препаратов из перечня жизненно необходимых. Связывают это с системой маркировки лекарств, которая с июля стала обязательной.

Елена Попова инвалид первой группы. Несколько лет назад у жительницы Новосибирска отказали сразу две почки. С тех пор она нуждается в сильнодействующих препаратах, которых в аптеках города сейчас нет.

«Эти препараты исчезли. Существуют аналоговые импортные препараты, но они стоят по 50 тысяч за упаковку. Мне в месяц нужно три упаковки, но с моей зарплатой я не могу позволить себе даже одну», - жалуется женщина.

Елена в прошлом юрист и решила не сдаваться. Сама обивать пороги инстанций уже не может, обратилась к общественникам. Оказалось, они только по таким жалобам в последнее время и работают.

«У нас последние две недели просто пошел шквал обращений с проблемой получения лекарств, с проблемой вообще их купить в городе Новосибирске, потому что пропали антибиотики, пропали вообще лекарства из перечня основных и пропали даже градусники», - удивляется общественник Ростислав Антонов.

Барнаул, Омск, Санкт-Петербург, Кемерово, Иркутск. По словам общественников, лекарств сейчас не хватает во многих регионах страны.

Эксперимент по обязательной маркировке лекарств стартовал еще в 2017 году. С первого октября 2019 года процедура стала обязательной для части препаратов, а с первого июля 2020 года - для всех остальных.

«Наши дистрибьюторы зная о том, что будут проблемы, закупались по полной программе. И мы сейчас доедаем то, что было закуплено до первого июля. Кажется, что какие то лекарства еще есть, но на самом деле недостаток нарастает», - заявил президент «Лиги защиты прав пациентов» Александр Саверский.

На каждую упаковку наносится двухмерный штрихкод, в нем вся информация о продукции, которая передается в систему мониторинга и движения лекарственных препаратов. Но проблема в том, что отслеживается каждое движение каждой упаковки, говорят производители.

«Вы представляете, какое количество обращений происходит к этой системе ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Рынок российской федерации оценивается чуть больше шести миллиардов упаковок, вот представляете, сколько должно быть обращений еще до выпуска лекарственного препарата непосредственно на рынок», - отметил директор медицинского научно-производственного комплекса Ярослав Нарциссов.

Введение маркировок бизнес когда-то поддержал. Хотели бороться с контрафактом, в итоге получили сбои в поставках, говорят производители. Рынок фармацевтики - зарегулированная отрасль с целым уставом правил. Маркировка - еще одно. Нарушение которого влечет ответственность, а технический сбой в системе - блокирует рынок.

«У нас крупная авария, со слов оператора, произошла 30 сентября, до конца все вопросы по ней не сняты, в результате этой аварии пропали коды, то есть что произошло - товар от производителя поступил на склад и те коды, которые на него были нанесены в системе пропали и система этот товар не видит, соответственно он не может продвинуться ни дальше в аптеки, не вернуться обратно к производителю», - объяснил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Что с этим делать, в ассоциации фармацевтических производителей не знают. И уже предлагают вернуться к старой системе контроля - в виде бумажных накладных. Но в Центре развития перспективных технологий, туда стекается вся информация по мониторингу движения препаратов, уверены - проблема дефицита не в сбоях системы.

Дефицит лекарственных препаратов сейчас могут создавать и пациенты. Те, что без разбора скупают таблетки. Без показаний и рецептов. Минздрав настоятельно рекомендует перестать заниматься самолечением и не увлекаться антибиотиками.

Повышенный спрос на противовирусные препараты и антибиотики в аптеках в расцвет сезонных заболеваний фиксируется часто. Во время пандемии - тем более. И чтобы ажиотаж не перерос в дефицит врачи советуют не скупать лекарства впрок.