Президент непризнанной НКР обратился к Путину

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой приложить максимальные усилия для содействия переговорам о прекращении огня в зоне конфликта.

«Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», - говорится в обращении Арутюняна, текст которого он опубликовал на своей странице в Facebook.

Арутюнян отметил последовательную политику российских властей и то, что официальная Москва неукоснительно соблюдает международное право на всех этапах урегулирования конфликта.

«В процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия выступает и в качестве страны - сопредседательницы Минской группы ОБСЕ, и в качестве страны, имеющей свою особую роль в поддержании мира и стабильности в регионе», - добавил президент непризнанной НКР.

Араик Арутюнян особо отметил выступление российского лидера в рамках дискуссионного клуба «Валдай», где Владимир Путин назвал конфликт в Нагорном Карабахе трагедией.

Открытое вооруженное противостояние между Баку и Ереваном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновилось 27 сентября. Стороны поочередно обвинили друг друга в развязывании войны и в агрессии против мирного населения по обе стороны линии разграничения.

При посредничестве Москвы 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии, которое вступило в силу на следующий день. Стороны конфликта условились начать переговоры и обмен пленными, ранеными и телами погибших. В тот же день бои возобновились.