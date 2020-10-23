Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бойца ММА Абдулмуслимова убили в одном из кафе Хасавюрта

Роман Захаров
18:26 23.10.2020
По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое местных жителей.
Бойца ММА Абдулмуслимова убили в одном из кафе Хасавюрта
© Фото: Rudy and Peter Skitterians, Pixabay

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве жителя дагестанского Хасавюрта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Следственного управления СКР.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, убитый Шамиль Абдулмуслимов являлся бывшим бойцом ММA, а предшествующий расправе конфликт был связан с земельным спором.

«По версии следствия, 22 октября 2020 года в помещении кафе-ресторана, расположенного в городе Хасавюрте, обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением», - информирует следствие.

В связи со случившимся правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). По горячим следам по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое местных жителей 24 и 53 лет.

Абдулмуслимов провел свой последний поединок в ММА весной 2013 года. Всего на его счету 15 профессиональных боев, в 11 из которых он одержал победу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.