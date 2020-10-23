Бойца ММА Абдулмуслимова убили в одном из кафе Хасавюрта

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве жителя дагестанского Хасавюрта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Следственного управления СКР.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, убитый Шамиль Абдулмуслимов являлся бывшим бойцом ММA, а предшествующий расправе конфликт был связан с земельным спором.

«По версии следствия, 22 октября 2020 года в помещении кафе-ресторана, расположенного в городе Хасавюрте, обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением», - информирует следствие.

В связи со случившимся правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). По горячим следам по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое местных жителей 24 и 53 лет.

Абдулмуслимов провел свой последний поединок в ММА весной 2013 года. Всего на его счету 15 профессиональных боев, в 11 из которых он одержал победу.