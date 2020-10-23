Собянин отметил замедление темпов пандемии в Москве

Распространение новой коронавирусной инфекции в Москве постепенно замедляется, взрывного темпа роста новых инфицированных не наблюдается. С таким заявлением выступил столичный мэр Сергей Собянин, которого попросили прокомментировать эпидемиологическую обстановку в мегаполисе.

«Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Свои выводы градоначальник подкрепил статистическими данными. Согласно им, такие показатели, как динамика прироста новых госпитализаций и заболеваемость постепенно идут на спад.

«По ряду показателей динамика роста была в районе 50-60%, потом 30%, последнюю неделю была 15%. Эту неделю, надеюсь, что она будет не больше», - добавил мэр.

Москва находится на первом месте среди российских регионов по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. Всего в городе выявлено 386 908 случаев заражения. За последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 5 478 человек.