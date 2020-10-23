Ученые утверждают, что обнаружили в Иерусалиме гвозди, использованные для распятия Иисуса Христа

Исследователи из Израиля заявили, что обнаружили в Иерусалиме гвозди, которыми распинали Иисуса Христа, в погребальной пещере первого века, в месте упокоения первосвященника Иудеи Каиафы. Доктор Арье Шимрон, ведущий исследователь группы, сравнил материал найденных гвоздей с материалом из оссуариев гробницы - известняковых ящиков, в которых хранились кости мертвых.

© Pen News, Aryeh Shimron

По утверждению исследователя, материалы в пещерах отличаются в зависимости от топографии, состава почвы в районе, микроклимата и окружающей растительности. Были исследованы физические и химические свойства материалов, которые на протяжении веков вторгались в гробницу и ее оссуарии.

«Наш анализ ясно и недвусмысленно демонстрирует, что эти материалы химически и физически идентичны тем, которые на протяжении веков также контактировали с гвоздями», - передает слова ученого The Daily Star.

Доктор Шимрон обнаружил, что пещера Каиафы была единственной подходящей для гвоздей из 25 проверенных гробниц. Кроме того, ученые обнаружили мелкие кусочки дерева в ржавчине из оксида железа на гвоздях.

«Они хорошо сохранились и полностью окаменели… Следовательно, дерево древнее... Среди ржавчины и отложений, прикрепленных к гвоздям, мы также обнаружили и сфотографировали несколько микроскопических фрагментов кости», - рассказал Шимрон.

В древности считалось, что гвозди, используемые при распятии, обладают мощными целебными свойствами, и поэтому они хранились как амулеты. Таким образом, гвозди, по предположению, хранил раскаявшийся Каиафа. По мнению Шимрона, единственным доказательством того, что они использовались для распятия Иисуса Христа, является то, что они были найдены в гробнице Каиафы.

Управление древностей Израиля отметило, что проделанная работа интересна и дает пищу для размышлений, однако было заявлено, что прямая связь находки с конкретной пещерой не доказана и что гвозди могли быть применены к любому из сотен людей, которые нарушили римское право и подверглись такой казни.