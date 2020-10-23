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Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от COVID-19

Ян Брацкий
17:28 23.10.2020
По словам Михаила Мурашко, сейчас проводится уникальная по своему масштабу исследовательская работа и пострегистрационные испытания вакцины.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вакцинация россиян от новой коронавирусной инфекции будет бесплатной и доступной, как только фармакологическая промышленность наладит необходимый объем производства лекарственного препарата.

Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, выступая на сессии «Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19» XIII Евразийского экономического форума.

«Мы можем использовать различные мощности под производство вакцины, что позволит нам иметь ассортимент. Вакцинация от инфекции бесплатная и будет доступна для граждан с момента, как будет запущено промышленное производство», - заявил Мурашко.

В настоящее время продолжаются пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, зарегистрирована еще одна сыворотка, напомнил министр.

В этой работе задействованы сотни высококлассных медицинских специалистов и создана уникальная система оценки и контроля, рассказал глава Минздрава.

«Наблюдение за пациентами, получающими вакцину против COVID-19, проводится в формате 360 градусов. Мы используем информационные технологии, включая телемедицину. Это уникальный мировой опыт, и мы готовы им делиться», - заверил Михаил Мурашко.

Двухкомпонентная российская вакцина «Спутник V» создана экспертами Минобороны России и специалистами центра имени Гамалеи. 11 августа о регистрации лекарственного препарата сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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