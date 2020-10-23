В стране и мире Коронавирус Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от COVID-19 Ян Брацкий По словам Михаила Мурашко, сейчас проводится уникальная по своему масштабу исследовательская работа и пострегистрационные испытания вакцины. © Видео: ТРК Звезда © Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress Вакцинация россиян от новой коронавирусной инфекции будет бесплатной и доступной, как только фармакологическая промышленность наладит необходимый объем производства лекарственного препарата. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, выступая на сессии «Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19» XIII Евразийского экономического форума. «Мы можем использовать различные мощности под производство вакцины, что позволит нам иметь ассортимент. Вакцинация от инфекции бесплатная и будет доступна для граждан с момента, как будет запущено промышленное производство», - заявил Мурашко. В настоящее время продолжаются пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, зарегистрирована еще одна сыворотка, напомнил министр. В этой работе задействованы сотни высококлассных медицинских специалистов и создана уникальная система оценки и контроля, рассказал глава Минздрава. «Наблюдение за пациентами, получающими вакцину против COVID-19, проводится в формате 360 градусов. Мы используем информационные технологии, включая телемедицину. Это уникальный мировой опыт, и мы готовы им делиться», - заверил Михаил Мурашко. Двухкомпонентная российская вакцина «Спутник V» создана экспертами Минобороны России и специалистами центра имени Гамалеи. 11 августа о регистрации лекарственного препарата сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика