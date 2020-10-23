В стране и мире Позади тысячи миль: завершилась арктическая экспедиция РГО и Северного флота Ян Брацкий Впервые в истории таких походов исследователи обогнули архипелаг Северная Земля с севера. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда Более одиннадцати тысяч морских миль, 33 высадки на берег и 125 уникальных артефактов. Такими итогами завершилась комплексная арктическая экспедиция Русского географического общества и Северного флота. Впервые в истории таких походов исследователи обогнули архипелаг Северная Земля с севера. На ледоколе «Илья Муромец» группа ученых совершила поход, охватив акватории восьми морей. В Чукотском море участники похода обследовали легендарного «Челюскина» - советский пароход, раздавленный льдами и погибший в 1934 году. Также, с помощью глубоководного аппарата, ученые получили уникальные кадры затонувшего судна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика