В Белом доме рассказали о сроках подготовки соглашения по ДСНВ

Соглашение между Москвой и Вашингтоном по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть подготовлено уже на следующей неделе. Об этом заявил советник американского президента Роберт О'Брайен.

При этом он оговорился, что документ пока не готов, а стороны, по его словам, должны согласовать еще целый ряд нюансов.

Накануне о перспективах продления ДСНВ говорил президент РФ Владимир Путин. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава государства призвал подключить к договору все ядерные державы.

Путин особо отметил и то, что отсутствие нового соглашения не отразится на безопасности нашей страны, поскольку у России есть самые современные системы вооружения.