В Белом доме рассказали о сроках подготовки соглашения по ДСНВ
По данным американской стороны, документу еще предстоит пройти процедуру согласования по ряду нюансов.
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Соглашение между Москвой и Вашингтоном по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть подготовлено уже на следующей неделе. Об этом заявил советник американского президента Роберт О'Брайен.
При этом он оговорился, что документ пока не готов, а стороны, по его словам, должны согласовать еще целый ряд нюансов.
Накануне о перспективах продления ДСНВ говорил президент РФ Владимир Путин. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава государства призвал подключить к договору все ядерные державы.
Путин особо отметил и то, что отсутствие нового соглашения не отразится на безопасности нашей страны, поскольку у России есть самые современные системы вооружения.