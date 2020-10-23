В Крыму более 600 человек эвакуировали из-за бомбы времен ВОВ

Крымским взрывотехникам пришлось применить навыки альпинистской подготовки, чтобы обезвредить бомбу времен Великой Отечественной войны. Она не взорвалась во время немецкого авианалета и застряла в скале. Спустя более 75 лет ее обнаружил один из местных жителей.

В опасной зоне оказались полсотни частных и многоквартирных домов. Пришлось эвакуировать более 600 человек, перекрыли все прилегающие дороги. А в операции по извлечению боеприпаса в общей сложности задействовали более 100 специалистов.

При помощи крана бомбу аккуратно переместили в спецавтомобиль и вывезли на полигон. В ближайшее время ее уничтожат.