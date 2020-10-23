Путин призвал регионы быть аккуратными по поводу жестких ограничений из-за коронавируса

Возможность введения локдауна в РФ из-за роста числа заболевших коронавирусом прокомментировал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, пока субъекты страны стараются не прибегать к жестким карантинным ограничениям.

При этом российский лидер отметил, что в этом вопросе необходимо действовать выверено, аккуратно и исходя из реалий, складывающихся на той или иной территории.

«Здесь нужно действовать очень выверено, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются в той или иной территории, но, конечно, прежде всего обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время», - заявил президент.

В России за минувшие сутки был зафиксирован новый антирекорд по приросту инфицированных COVID-19 - 17 340, из них в Москве - 5 478. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в стране сейчас составляет 1 480 646.