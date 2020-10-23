Кинулся в пекло: мужчина вынес мальчика из горящего дома в Ярославской области

Житель Ярославской области Антон Сурьянинов спас из пожара 11-летнего мальчика. Мужчина бросился в охваченный пламенем дом, несмотря на риск отравиться угарным газом или сгореть заживо. Мэр Ярославля Владимир Волков вручил герою благодарственное письмо.

Вспоминая события той ночи, Сурьянинов рассказал, что пожар уже практически уничтожил дом, когда он услышал, что выбраться успели не все. Пожилая женщина не смогла вытащить из дома внука, который остался в эпицентре пожара. Мужчина ринулся в окно полыхающего дома. Очевидцы подумали, что у него также не получится выбраться, так как крыша дома уже начала обваливаться.

С мальчиком на руках Антон выпал из оконной рамы и ненадолго потерял сознание. Когда пришел в себя, мужчина увидел, что ребенок лежит без дыхания.

«Когда мальчика начали реанимировать, нащупали пульс, то есть начали делать дыхание искусственное... когда он захрипел, я смотрю и думаю, что это действительно счастье», - сказал Сурьянинов.

Всех пострадавших экстренно госпитализировали. Мальчика удалось реанимировать. С ожогами лица и дыхательных путей Василий Махов приходит в себя. Впереди длительная реабилитация.

Мать ребенка Елена Власова поблагодарила Сурьянинова за спасение сына и заявила, что именно в таких людях нуждается Россия.

«Таких героев, я считаю, у нас в России сейчас мало, который готов, имея своих детей, семью, кинуться в такое пекло... Спасибо ему за моего сына», - с трудом сдерживая слезы, сказала Власова.

Мэр Ярославля Владимир Волков вручил Антону Сурьянинову благодарственное письмо и назвал его героем, а также добавил, что спасение мальчика - это «поступок отца, поступок человека с большой буквы».