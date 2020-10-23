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Путин заявил о восстановлении экономики на фоне пандемии COVID-19

Ян Брацкий
15:17 23.10.2020
Глава государства призвал региональные власти исходить из ситуации на местах и руководствоваться безопасностью людей при принятии решений о новых ограничениях.
Путин заявил о восстановлении экономики на фоне пандемии COVID-19
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Экономика Российской Федерации начала восстанавливаться по целому ряду позиций. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. В пятницу он провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам.

Со слов главы государства, инфляция в середине октября составила 3,9 процента в годовом выражении. Президент обратил внимание на ценовую стабильность. Кроме того, Владимир Путин говорил о региональной политике в свете новых ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции и призвал власти всех уровней минимизировать негативные последствия для экономики.

«Пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время», - заявил президент.

Говоря об ответственности руководителей на местах, Путин призвал действовать аккуратно, руководствуясь безопасностью людей.

Президент уточнил, что все эти вопросы находятся на постоянном контроле федеральных властей, которые прорабатывают возможные механизмы реагирования на ту или иную ситуацию в экономике.

Тем временем, в России выявили новый антирекорд по заболевшим коронавирусом - за сутки заразилось 17 340 человек. По всей стране принимаются ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции.

В Хабаровском крае в качестве одной из мер запретили приглашать гостей в ЗАГС на регистрацию браков. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано порядка 15 тысяч случаев инфицирования.

В Приморье ограничивают работу общепита - бары и рестораны будут закрываться не позднее 23 часов. А в Еврейской автономной области продлевают школьные каникулы - дети будут отдыхать до 8 ноября, а не до 3-го, как планировалось изначально.

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