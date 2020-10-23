Голикова назвала отягощающее течение COVID-19 заболевание

Страдающие сахарным диабетом пациенты в 10,3 раза чаще подвержены более высокому риску гибели от коронавирусной инфекции.

Такую статистику привела вице-премьер Татьяна Голикова, которая выступила перед участниками заседания Совета при президенте Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Пациент с диабетом и артериальной гипертензией имеет двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения коронавируса. Поэтому лица с диабетом и артериальной гипертензией - самая тяжелая когорта пациентов с COVID-19. В целом у пациентов с сахарным диабетом инфицирование встречается в 10,3 раза чаще», - приводит «Интерфакс» слова Голиковой.

У таких больных, отмечает она, чаще встречается развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности. Им чаще других необходимы аппараты искусственной вентиляции легких, и среди них более высокая летальность.

В качестве сопутствующего заболевания диабет встречается у 27% инфицированных COVID-19, отметила Голикова.

По словам вице-премьера, по сравнению с началом прошлого года численность пациентов с диагнозом «сахарный диабет» выросла среди взрослых на 4,7%, среди детей - на 5,3%.