Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Центробанк РФ принял решение не менять уровень ключевой ставки по итогам заседания совета директоров. Таким образом, она осталась на уровне 4,25% годовых.

Банк России заявил, что оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В ЦБ уточнили, что инфляция складывается в соответствии с прогнозом и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9-4,2%. По словам регулятора, сегодня происходит ухудшение эпидобстановки в мире и в России.

«Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время», - указывает Банк России.

По прогнозу Центрального банка, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Уровень российского ВВП в 2020 году снизится на 4-5%. При этом в следующем году ожидается его рост на 3-4%.

Ранее Центробанку предложили продлить послабления из-за коронавируса. До лета 2021 года предлагается продлить возможность банкам производить реструктуризацию задолженности граждан, у которых существенно снизился доход.