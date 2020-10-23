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Суд арестовал бизнесмена Быкова на два месяца

Анна Касаткина
14:20 23.10.2020
Накануне мужчина был отпущен под домашний арест, но затем снова задержан.
Суд арестовал бизнесмена Быкова на два месяца
© Фото: Валерий Левитин, РИА Новости

Бизнесмена Анатолия Быкова взяли под стражу на два месяца по делу об организации убийства в 2005 году. Об этом журналистам сообщил адвокат обвиняемого Алексей Прохоров по итогам заседания в Центральном районном суде Красноярска.

Накануне мужчина был отпущен под домашний арест, но затем снова задержан и доставлен в изолятор временного содержания краевого главка МВД по делу об убийстве предпринимателя Андрея Неколова.

«Закончилось судебное заседание, по результатам которого Анатолию Петровичу вновь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 декабря 2020 года», - цитирует Прохорова РИА Новости.

Быкова обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 («Организация убийство по найму»). По версии следствия, летом 2004 года Быков пообещал своему знакомому 50 тысяч долларов за убийство 42-летнего жителя Красноярска, учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. Утром 18 января 2005 года киллер не менее четырех раз выстрелил в жертву, от чего последний скончался. Отмечается, что Быков в качестве вознаграждения передал наемному убийце только пятую часть от обещанной суммы.

Быков был задержан 7 мая в Красноярске по подозрению в организации убийств двух членов возглавляемой им ОПГ Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Кроме того, проверяется причастность Быкова к покушению на бывшего вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.

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