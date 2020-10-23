Стали известны подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Миронова

Пресс-секретарь партии «Справедливая Россия» Эмилия Затолочная рассказала «Звезде» о состоянии здоровья лидера фракции Сергея Миронова. Ранее СМИ облетела новость о том, что политик заразился коронавирусом.

«Да, это правда. У Сергея Михайловича положительный тест. Сейчас он находится дома, чувствует себя хорошо. Работать он будет на самоизоляции, то есть в рабочем режиме», - отметила Затолочная.

По ее словам, информация о том, что Миронов заразился, появилась только сегодня. По словам пресс-секретаря, политик вчера и сегодня не появлялся на заседаниях Госдумы.

«У нас половина фракции и так на самоизоляции, работают из дома. Сергей Михайлович изначально принял такое решение. Его в Госдуме не было вчера и сегодня. Он работал, но дистанционно», - подчеркнула Затолочная, ответив на вопрос, переведут ли на удаленку остальных депутатов, которые контактировали с Мироновым в последние дни.

По ее словам, скорее всего, будут предприниматься определенные меры, так как в ГД к этому вопросу относятся серьезно.