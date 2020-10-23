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Ученые нашли способ определить эффективность лечения рака

Анна Назайкина
13:45 23.10.2020
Ученые разработали специальный анализ крови.
Ученые нашли способ определить эффективность лечения рака
© Фото: National Cancer Institutea, unsplash.com

Американские ученые из Института ван Анделя нашли способ оценить  результативность лечения рака. Специальный анализ крови, разработанный для пациентов с раком поджелудочной железы, позволяет определить, подвергается ли злокачественная опухоль воздействию выбранных методов лечения.

Анализ крови определяет наличие сахара sTRA, вырабатывающегося при определенном подтипе рака поджелудочной железы. Как утверждают эксперты, этот подтип обычно не поддается воздействию химиотерапии.

«Знание того, какой тип рака поджелудочной железы у человека, имеет решающее значение для реализации правильной стратегии лечения для каждого пациента», - подчеркнул ученый Брайан Хааб, один из авторов исследования.

Ученые надеются на то, что их разработка позволит врачам принимать наиболее эффективные решения при лечении злокачественных опухолей, вызванных раком поджелудочной железы.

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