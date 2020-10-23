В стране и мире Ученые нашли способ определить эффективность лечения рака Анна Назайкина Ученые разработали специальный анализ крови. © Фото: National Cancer Institutea, unsplash.com Американские ученые из Института ван Анделя нашли способ оценить результативность лечения рака. Специальный анализ крови, разработанный для пациентов с раком поджелудочной железы, позволяет определить, подвергается ли злокачественная опухоль воздействию выбранных методов лечения. Анализ крови определяет наличие сахара sTRA, вырабатывающегося при определенном подтипе рака поджелудочной железы. Как утверждают эксперты, этот подтип обычно не поддается воздействию химиотерапии. «Знание того, какой тип рака поджелудочной железы у человека, имеет решающее значение для реализации правильной стратегии лечения для каждого пациента», - подчеркнул ученый Брайан Хааб, один из авторов исследования. Ученые надеются на то, что их разработка позволит врачам принимать наиболее эффективные решения при лечении злокачественных опухолей, вызванных раком поджелудочной железы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика