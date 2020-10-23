В Челябинске неизвестный вырвал из рук матери переноску с ребенком и скрылся

В Челябинске на улице похитили семимесячного ребенка. Неизвестный вырвал младенца прямо из рук матери и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел около девяти часов вечера.

Известно, что ребенок был похищен вместе с переноской, в которой его несла мать. Издание сообщает, что 24-летняя девушка во время произошедшего потеряла сознание.

В настоящее время ребенка ищут полицейские и волонтеры.