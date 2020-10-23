В Кремле рассказали о работе Путина по ситуации в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин делает все, чтобы остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе и вывести ситуацию в мирное русло. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами была затронута тема возможной встречи в Москве президента Азербайджана Ильхама Алиева с армянским премьером Николом Пашиняном.

Песков напомнил, что президент находится в постоянном ежедневном контакте с представителями обеих сторон.

«Я только могу еще раз повторить, что глава РФ делает все, что возможно, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло», - сказал он.

Ранее Алиев и Пашинян оба выразили готовность встретиться в Москве для проведения переговоров по Нагорному Карабаху.