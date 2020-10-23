Раскрыта тайна загадочного космического излучения

Международная группа ученых смогла определить тип неизвестного космического тела, которое является источником таинственного гамма-излучения. Результаты данной работы, полученные с помощью распределенных вычислений, раскрывают 20-летнюю астрофизическую тайну.

Неизвестный источник гамма-лучей PSR J1653-0158 впервые наблюдался в 1999 году. В 2009-м ученые выдвинули предположение о том, что это может быть нейтронная звезда. А уже в 2014 году выяснилось, что источником является плотная двойная система.



Участниками нового исследования стали 10 тысяч добровольцев. Как сообщается в The Astrophysical Journal, они пожертвовали проекту Einstein@Home вычислительную мощность процессоров своих компьютеров и других устройств, которые находились в режиме бездействия. Исследователи стремились обнаружить пульсации гамма-излучения в процессе анализа данных космического телескопа Ферми.

Наличие пульсаций является одним из признаков нейтронной звезды, которая вращается и испускает излучение. Ее называют гамма-пульсаром. Если нейтронная звезда находится в составе двойной системы, то есть у нее есть компаньон, то она перетягивает на себя его вещество и формирует облако плазмы. «Черные вдовы» - именно так ученые называют подобные нейтронные звезды.



Предположение о том, что PSR J1653-0158 - это пульсар, подтвердилось. Он является одним из самых быстрых среди объектов своего типа: PSR J1653-0158 вращается вокруг своей оси со скоростью 30 тысяч оборотов в минуту. Его магнитное поле является очень слабым, при этом масса несколько превышает две массы Солнца. Масса его спутника достигает около одного процента массы Солнца. Пара совершает вращение вокруг друг друга каждые 75 минут.