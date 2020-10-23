Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Раскрыта тайна загадочного космического излучения

Анна Назайкина
13:15 23.10.2020
В новом исследовании приняли участие 10 тысяч добровольцев.
Раскрыта тайна загадочного космического излучения
© Фото: manchester.ac.uk

Международная группа ученых смогла определить тип неизвестного космического тела, которое является источником таинственного гамма-излучения. Результаты данной работы, полученные с помощью распределенных вычислений, раскрывают 20-летнюю астрофизическую тайну.

Неизвестный источник гамма-лучей PSR J1653-0158 впервые наблюдался в 1999 году. В 2009-м ученые выдвинули предположение о том, что это может быть нейтронная звезда. А уже в 2014 году выяснилось, что источником является плотная двойная система.

Участниками нового исследования стали 10 тысяч добровольцев. Как сообщается в The Astrophysical Journal, они пожертвовали проекту Einstein@Home вычислительную мощность процессоров своих компьютеров и других устройств, которые находились в режиме бездействия. Исследователи стремились обнаружить пульсации гамма-излучения в процессе анализа данных космического телескопа Ферми.

Наличие пульсаций является одним из признаков нейтронной звезды, которая вращается и испускает излучение. Ее называют гамма-пульсаром. Если нейтронная звезда находится в составе двойной системы, то есть у нее есть компаньон, то она перетягивает на себя его вещество и формирует облако плазмы. «Черные вдовы» - именно так ученые называют подобные нейтронные звезды.

Предположение о том, что PSR J1653-0158 - это пульсар, подтвердилось. Он является одним из самых быстрых среди объектов своего типа: PSR J1653-0158 вращается вокруг своей оси со скоростью 30 тысяч оборотов в минуту. Его магнитное поле является очень слабым, при этом масса несколько превышает две массы Солнца. Масса его спутника достигает около одного процента массы Солнца. Пара совершает вращение вокруг друг друга каждые 75 минут.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.