В Госдуме рассказали, как заставить россиян носить маски и перчатки

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что некоторые россияне, несмотря на рекомендации врачей, игнорируют средства защиты от коронавируса.

По его словам, маски и перчатки не дают полную защиту от коронавирусной инфекции, но серьезно понижают вероятность заражения. Одна из причин, почему россияне игнорируют средства защиты, заключается в нехватке финансов. Люди, как заметил депутат, не хотят тратиться на маски и антисептики.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика», - подчеркнул Нилов в интервью для радио Sputnik.

По его словам, это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов. Также Нилов подчеркнул, что купить медицинскую маску даже в розницу можно за три рубля.

Чтобы россияне начали больше пользоваться антисептиками, необходимо создать социальную рекламу, отмечает депутат. Она же важна и для пенсионеров, которые составляют существенную часть от пренебрегающих рекомендациями врачей людей.

«Понимая, какие каналы, программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры», - уточнил Нилов.

Депутат также напомнил, что так называемый масочный режим действует во многих регионах России из-за сложной эпидемиологической обстановки на фоне COVID-19. По последним данным оперштаба, в стране за сутки выявили 17 340 случаев коронавируса. По всей России принимаются ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции.