Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Госдуме рассказали, как заставить россиян носить маски и перчатки

Виктория Ивашечкина
13:00 23.10.2020
Депутат Ярослав Нилов уточнил, что часть граждан не хотят покупать маски и антисептики из-за нехватки финансов.
В Госдуме рассказали, как заставить россиян носить маски и перчатки
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что некоторые россияне, несмотря на рекомендации врачей, игнорируют средства защиты от коронавируса.

По его словам, маски и перчатки не дают полную защиту от коронавирусной инфекции, но серьезно понижают вероятность заражения. Одна из причин, почему россияне игнорируют средства защиты, заключается в нехватке финансов. Люди, как заметил депутат, не хотят тратиться на маски и антисептики.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика», - подчеркнул Нилов в интервью для радио Sputnik.

По его словам, это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов. Также Нилов подчеркнул, что купить медицинскую маску даже в розницу можно за три рубля.

Чтобы россияне начали больше пользоваться антисептиками, необходимо создать социальную рекламу, отмечает депутат. Она же важна и для пенсионеров, которые составляют существенную часть от пренебрегающих рекомендациями врачей людей.

«Понимая, какие каналы, программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры», - уточнил Нилов.

Депутат также напомнил, что так называемый масочный режим действует во многих регионах России из-за сложной эпидемиологической обстановки на фоне COVID-19. По последним данным оперштаба, в стране за сутки выявили 17 340 случаев коронавируса. По всей России принимаются ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.