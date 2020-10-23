Ученые рассказали о пугающих последствиях перенесенного COVID-19

Последствиями перенесенного коронавируса могут быть выпадение волос, а также одышка и слабость в течение продолжительного времени. К такому выводу пришли ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины в Японии.

По данным исследователей, через четыре месяца после выписки из больницы, где пациенты проходили лечение от COVID-19, у 11% остается одышка, у 10% - слабость, на кашель жалуются 4%, на нарушение вкусовых ощущений - 2%. Спустя еще два месяца четверть выздоровевших заявили, что у них начали выпадать волосы.

Аналогичные симптомы, отмечают ученые, были выявлены ранее у переболевших лихорадкой Эбола и лихорадкой денге, однако происходящее также может быть вызвано перенесенным стрессом, сообщает NHK.