В стране и мире Вирусолог рассказал, отступит ли коронавирус к Новому году Анна Касаткина По словам врача, на плато страна может выйти в начале ноября. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в начале ноября. Такое предположение высказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, вводимые меры по борьбе с распространением инфекции в стране должны дать положительный результат. «Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять еще одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато», - сказал Альтштейн РИА Новости. При этом плато может характеризоваться «застойными» цифрами по числу инфицированных. «Плато может спуститься до 10 тысяч и на них пойдет долго. Высокое плато - это больше заболевших, чем это было летом. Это естественно, потому что это сезон, благоприятный для этого заболевания», - пояснил вирусолог. Ожидать, что Новый год Россия встретит без коронавируса, не приходится, подчеркнул врач. По его словам, «внимательно прислушиваться» к COVID-19 страна будет еще несколько лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика