Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минприроды назвали водоросли причиной загрязнения акватории Камчатки

Виктория Ивашечкина
12:12 23.10.2020
Глава ведомства уточнил, что на месте происшествия продолжают работать водолазы, которые исследуют водоем.
В Минприроды назвали водоросли причиной загрязнения акватории Камчатки
© Фото: Ben Davies, Pixabay

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что токсичность водорослей стала причиной загрязнения акватории Камчатки . При этом, по его словам, еще нет понимания, что спровоцировало такую реакцию.

«На что среагировали водоросли - это самое, наверное, интересное и главное, потому что хотелось бы посмотреть, почему было снижение кислорода в воде», - отметил Кобылкин в эфире «Россия-24».

Также глава ведомства отметил, что ситуация на Камчатке, где произошла массовая гибель морских животных, улучшается. По его словам, на месте продолжают работать водолазы, которые обследуют водоем.

В сентябре жители Камчатки публиковали фото и видео с пляжей, усеянных мертвыми морскими животными. При этом серферы жаловались на плохое самочувствие и резь в глазах после купания в водоеме.

Ранее в СК назвали приоритетной версию о природном загрязнении Авачинского залива. Отмечается, что в исследованиях пробы воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.