В Минприроды назвали водоросли причиной загрязнения акватории Камчатки

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что токсичность водорослей стала причиной загрязнения акватории Камчатки . При этом, по его словам, еще нет понимания, что спровоцировало такую реакцию.

«На что среагировали водоросли - это самое, наверное, интересное и главное, потому что хотелось бы посмотреть, почему было снижение кислорода в воде», - отметил Кобылкин в эфире «Россия-24».

Также глава ведомства отметил, что ситуация на Камчатке, где произошла массовая гибель морских животных, улучшается. По его словам, на месте продолжают работать водолазы, которые обследуют водоем.

В сентябре жители Камчатки публиковали фото и видео с пляжей, усеянных мертвыми морскими животными. При этом серферы жаловались на плохое самочувствие и резь в глазах после купания в водоеме.

Ранее в СК назвали приоритетной версию о природном загрязнении Авачинского залива. Отмечается, что в исследованиях пробы воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено.