Замглавы МИД РФ и Турции обсудили урегулирование кризисов в Сирии и Ливии

В четверг, 22 октября, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с турецким коллегой Седатом Оналом урегулирование кризисов в Ливии и Сирии, сообщается на сайте МИД РФ.

«При обсуждении положения в САР была отмечена актуальность дальнейших скоординированных усилий России и Турции, в том числе в рамках “Астанинского процесса”, по содействию достижению комплексного урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и приверженности принципу уважения единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии», - говорится в сообщении.

Стороны констатировали прогресс, наметившийся на политическом, военном и экономическом межливийских переговорных треках.

«Подчеркивалась важность, чтобы ливийский национальный диалог под эгидой ООН носил инклюзивный характер и опирался на решения Берлинской международной конференции и резолюцию 2510 СБ ООН», - говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал в четверг посетил Москву с визитом. Ранее он неоднократно участвовал в переговорах и межведомственных консультациях по урегулировании ситуации в Сирии и Ливии.