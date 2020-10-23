В стране и мире Алексей Силанов покинул пост главы Калининграда Анна Касаткина Досрочную отставку мэра поддержал 21 депутат, против высказались двое. © Фото: alexeysilanov, VK Депутаты горсовета Калининграда приняли отставку главы города Алексея Силанова. Внеочередное заседание совета прошло в пятницу, 23 октября. Досрочную отставку мэра поддержал 21 депутат, против высказались двое. «Хочу поблагодарить вас за работу, мы вместе смогли провести чемпионат мира по футболу и выполнили все взятые на себя обязательства, будь то дороги или общественные территории», - цитирует Силанова портал «Клопс». Силанов возглавил администрацию Калининграда в апреле 2018 года. Перед этим он занимал пост депутата Госдумы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика