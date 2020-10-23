Алексей Силанов покинул пост главы Калининграда
Досрочную отставку мэра поддержал 21 депутат, против высказались двое.
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Депутаты горсовета Калининграда приняли отставку главы города Алексея Силанова. Внеочередное заседание совета прошло в пятницу, 23 октября.
Досрочную отставку мэра поддержал 21 депутат, против высказались двое.
«Хочу поблагодарить вас за работу, мы вместе смогли провести чемпионат мира по футболу и выполнили все взятые на себя обязательства, будь то дороги или общественные территории», - цитирует Силанова портал «Клопс».
Силанов возглавил администрацию Калининграда в апреле 2018 года. Перед этим он занимал пост депутата Госдумы.