В России за сутки выявили 17 340 случаев коронавируса

В России выявили новый антирекорд по заболевшим коронавирусом - за сутки заразилось 17 340 человек. По всей стране принимаются ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции.

В Хабаровском крае в качестве одной из мер запретили приглашать гостей в ЗАГС на регистрацию браков. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано порядка 15 тысяч случаев инфицирования.

В Приморье ограничивают работу общепита - бары и рестораны будут закрываться не позднее 23 часов. А в Еврейской автономной области продлевают школьные каникулы - дети будут отдыхать до 8 ноября, а не до 3-го, как планировалось изначально.