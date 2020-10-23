На Сахалине рыбаки обнаружили тонну всплывшей полумертвой сельди

Сегодня рыбаки обнаружили около тонны полумертвой сельди, которая внезапно всплыла под мостом в селе Охотское Корсаковского района Сахалина. Как отмечают очевидцы, рыба живая, но в предсмертной агонии плавает брюхом вверх. По словам рыбаков, такое явление они наблюдают впервые.

«У нас никогда такого не видели - для нас это стало шоком», - рассказал один из очевидцев Sakh.com.

Некоторые местные жители сразу же бросились собирать рыбу прямо руками, другие же сомневаются в ее пригодности для употребления в пищу и просят проверить побережье и акваторию.