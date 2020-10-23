Названы новые необычные последствия коронавируса

Жительница Великобритании Тони Фрэнком рассказала, что после выздоровления от коронавируса ее начали беспокоить необычные последствия болезни. 32-летняя женщина ощущает странные запахи, испытывает проблемы с сердцем, страдает от поражения легких, хронической усталости и астмы. Такие проблемы вынуждают британку периодически ложиться в больницу.

Фрэнком заболела COVID-19 в апреле. Она перенесла коронавирус в тяжелой форме и почти два месяца находилась в реанимации. После выписки женщина начала страдать от проявляющихся до сих пор необычных симптомов.

«Я постоянно задыхаюсь, не раз уже заболевала легочными инфекциями и ложилась в больницу. COVID - это дьявол», - передает слова женщины The Mirror.

По мнению издания, жительница Великобритании относится к группе переболевших так называемым «долгим COVID-19». Данный термин официально признается.