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Названы новые необычные последствия коронавируса

Анна Назайкина
11:58 23.10.2020
Число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 41,7 млн человек.
Названы новые необычные последствия коронавируса
© Фото: Lubos Pavlicek, CTK, Globallookpress

Жительница Великобритании Тони Фрэнком рассказала, что после выздоровления от коронавируса ее начали беспокоить необычные последствия болезни. 32-летняя женщина ощущает странные запахи, испытывает проблемы с сердцем, страдает от поражения легких, хронической усталости и астмы. Такие проблемы вынуждают британку периодически ложиться в больницу.

Фрэнком заболела COVID-19 в апреле. Она перенесла коронавирус в тяжелой форме и почти два месяца находилась в реанимации. После выписки женщина начала страдать от проявляющихся до сих пор необычных симптомов.

«Я постоянно задыхаюсь, не раз уже заболевала легочными инфекциями и ложилась в больницу. COVID - это дьявол», - передает слова женщины The Mirror.

По мнению издания, жительница Великобритании относится к группе переболевших так называемым «долгим COVID-19». Данный термин официально признается.

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