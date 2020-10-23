Обманутые дольщики смогут повторно использовать маткапитал

В кабинете министров РФ заявили, что обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут во второй раз использовать средства маткапитала без обращения в суд. Соответствующая норма закреплена постановлением правительства России.

В кабмине отметили, что речь в данном случае идет о гражданах, которые вложили маткапитал в новое жилье, однако из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию.

Ранее в подобных ситуациях дольщики были вынуждены возвращать их в Пенсионный фонд России. Право на повторное использование этих денег они получали, только обратившись в суд. Обычно решения принимались в пользу граждан, но операция занимала очень много времени. Теперь денежные средства в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков.

Также на днях президент РФ Владимир Путин предложил продлить ипотечные льготы до середины 2021 года. Глава страны напомнил, что эта программа является одной из действующих мер поддержки строительной отрасли.