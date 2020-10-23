Американский летчик рассказал о секретных учебных боях с МиГ-23

Американский летчик Пол Вудфорд поделился впечатлениями о засекреченных тренировочных воздушных боях с советскими истребителями. Мужчина рассказал, что пилотировал F-15, который противостоял МиГ-23.

Во время холодной войны Штаты приобрели несколько советских истребителей для учебных целей. В 1960-х годах ЦРУ закупало и арендовало их у Китая, Израиля, Индонезии. Далее ВВС США переводили инструкции по эксплуатации и обучали пилотов управлять незнакомыми машинами. Спустя несколько лет большой флот советских истребителей объединили в отдельную эскадрилью в штате Невада, отмечается в материале Popular Mechanics.

Когда военные освоили полеты на советских самолетах, они начали участвовать в тренировочных воздушных боях с американскими истребителями.

Пол Вудфорд отметил, что вел воздушный бой с МиГ-23, который он назвал «удивительно проворным и крутым». Также советский самолет оказался малозаметным и мобильным из-за небольшого размера. Вулфорд отметил, что судно представляло собой трудную мишень для авиапушки.

Кроме того, по словам американского пилота, МиГ-23 мог лететь на форсаже около 20 минут. По словам Вудфорда, это были самые напряженные минуты тренировок.

По его словам, управлять МиГ-23 было непросто, однако советские истребители могли эффективно совершать высокоскоростную атаку под большим углом, а затем стремительно улетать.