В СК назвали приоритетной версию о природном загрязнении Авачинского залива

В Следственном комитете России назвали приоритетной версию о природном загрязнении Авачинского залива. Отмечается, что в исследованиях пробы воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено.

«Все это подтверждает версию природного загрязнения», - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

При этом ведомство ссылается на биохимические экспертизы, говорится на сайте СК.

В ведомстве подчеркнули, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях, заходивших в Авачинский залив, не было. Ранее выявленное превышение концентрации углеводородов и фенола в морской воде некритично.

В сентябре этого года жители Камчатки публиковали фото и видео с пляжей, усеянных мертвыми морскими животными. При этом серферы жаловались на плохое самочувствие и резь в глазах после купания в водоеме.

Ранее морской биолог, специалист по беспозвоночным животным Александр Семенов заявил, что гибель морских животных на Камчатке не является катастрофой. По его словам, после того, как температура воды немного опустится, представители тех же видов, сохранившихся на глубине, поднимутся и займут образовавшуюся нишу.