В Минздраве рассказали о текущих результатах пострегистрационных испытаний вакцины против COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи, показывает хорошие результаты в пострегистрационных испытаниях. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Впервые в мире мы зарегистрировали вакцину "Спутник", которая на сегодняшний день проходит в том числе и дальнейшие наблюдения по ее эффективности, она показывает хорошие результаты», - сказал он, выступая на форуме «Роль ответственных политических партий в борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19 и распространением опасных инфекционных заболеваний».

Мурашко добавил, что масштабирование производства препарата идет в полном объеме и результаты «впечатляют».

Ранее в центре Гамалеи рассказали, сколько россиян возможно будет привить от коронавируса в течение следующего года.