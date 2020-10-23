Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

Этот пост он занимал с июля 2012 года, отвечал за развитие медиаотрасли и Интернета. В 2000—2003 годах являлся заместителем главы аппарата Правительства России. С 2013 года Волин входит в состав Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.

В Минцифры он отвечал за создание в России сети цифрового эфирного телевидения.

На пост замглавы Минцифры по медиаотрасли была назначена Бэлла Черкесова.

«Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В документе также уточняется, что ранее Черкесова работала в администрации президента.