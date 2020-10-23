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Последствия взрыва пушки танка показали на фото

Анна Касаткина
10:25 23.10.2020
Ствол 120-мм пушки оказался слабым местом израильской боевой машины Merkava.
Последствия взрыва пушки танка показали на фото
© Фото: TheDeadDistrict, Twitter

В Сети появились снимки израильского танка Merkava («Колесница») с разорвавшимся стволом пушки. Они продемонстрировали уязвимое место боевой техники, считающейся одной из самых защищенных в мире.

Танк «Колесница» может уверенно противостоять различным средствам поражения при боевой массе в 70 тонн. Однако ствол 120-мм пушки оказался его слабым местом, так как радикально усилить его защиту пока не представляется возможным.

Фотографии с поврежденным стволом опубликованы в Twitter-аккаунте The Dead District. В комментариях пользователи предположили, что снимки сделаны на территории Ливана в 2006 году, когда в одном из ожесточенных боев в пушку машины попала противотанковая ракета. Наводчик произвел ответный выстрел, в результате которого произошел взрыв. Тогда никто из экипажа не пострадал, а танк вернули в строй после ремонта.

Танк Merkava был принят на вооружение армии Израиля в 1979 году. Ранее сообщалось, что его последняя модификация Mk.4 вошла в шестерку лучших в мире, наряду с двумя российскими танками.

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