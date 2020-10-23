В Кремле заявили, что никто не может претендовать на роль супердержавы

Сейчас ни одно государство не может претендовать на роль глобальной супердержавы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Пожалуй, сейчас ни одна страна, ни одно государство в мире не может претендовать на роль глобальной супердержавы. Не может это делать ни Россия, ни США», - сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что если рассматривать экономический потенциал, то США – «это другая величина с другим влиянием на глобальные процессы».

«Но в остальном страны ядерного клуба и страны с двумя крупнейшими потенциалами в плане стратегической стабильности являются теми государствами, которые несут ответственность за страгстабильность. И теми государствами, которые, образно говоря, являются здесь законодателями мод», - добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщил о появившейся надежде, что Москва и Вашингтон смогут договориться о продлении Договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) еще на год.