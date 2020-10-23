Кремль: Путин заинтересован в реанимации отношений с любым президентом США

Владимир Путин заинтересован в реанимации двусторонних отношений с любым президентом США, которого выберут американцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин как никто понимает, что риторика кандидата в президенты и риторика президента, который занял уже свое кресло, это две разные риторики. Президент это понимает, он отдает себе в этом отчет, и он как был, так и останется заинтересованным в выстраивании, или точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений», - сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков уточнил, говорить о том, что кто-то из кандидатов в американские президенты для РФ предпочтительнее, некорректно.

«Путин никогда этого не делал и не будет делать, это пусть выбирают американцы, он сам неоднократно это говорил», - сказал пресс-секретарь.

Выборы в США пройдут 3 ноября. За президентское кресло поборются действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.