«Терпеть хамство никто не собирается»: в Кремле прокомментировали отношения с Европой

Россия не собирается терпеть хамство, но настроена на продолжение попыток объяснять свою точку зрение европейским партнерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Владимир Путин сегодня говорил, что нам нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять нашу позицию нашим партнерам. Конечно же, хамства терпеть никто не собирается. И об этом говорил Сергей Лавров. В тоже время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя», - сказал Песков.

Он уточнил, что у РФ и Германии имеются определенные сложности и «определенный раздражитель». Однако сторонам необходимо работать над тем, чтобы этот раздражитель «иллюминировать сообща», отметил Песков. Он добавил, что Москва «чуть-чуть разочарована», что пока попытки поработать сообща не получились.