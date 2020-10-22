Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Минздраве оценили пользу КТ при диагностики бессимптомных больных COVID-19

Виктория Ивашечкина
09:06 22.10.2020
По словам специалиста, во многих регионах сегодня наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях.
В Минздраве оценили пользу КТ при диагностики бессимптомных больных COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ Игорь Тюрин рассказал, что компьютерную томографию (КТ) «бессимптомникам» в целях профилактики делать бессмысленно.

По его словам, во многих регионах страны сейчас наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях. В целях диагностики коронавируса граждане массово хотят сделать КТ легких. Томография хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции, как считает врач.

Тюрин уточнил, что наличие или отсутствие заболевания может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты.

В данном случае самый точный признак того, что у пациента коронавирусная инфекция – это ПЦР-реакция. Анализ берется с помощью обычного мазка из горла, из зева. И КТ, как отметил врач, к диагностике коронавирусной инфекции в этом смысле не имеет никакого отношения. Томография не является методом скрининга.

«Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет никакого смысла, загружает систему здравоохранения», - отметил специалист.

По словам Тюрина, если при КТ выявляются какие-то изменения в легких, особенно минимальные, это совершенно не означает наличие у пациента коронавируса. Такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности, при гриппе.

Специалист напомнил, что КТ – это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента и который используется при уточняющей диагностике.

Если у кого-то из пациентов предполагается коронавирусная или респираторная инфекция, и он болен в течение 4-6 дней, то ему можно и нужно сделать рентгеновский снимок. Если на снимке к концу первой недели болезни не будет изменений, значит, их не будет и при КТ, и делать такому пациенту томографию не имеет никакого смысла.

Томография, по словам Тюрина, показана для двух основных групп пациентов: у которых имеются выраженные клинические симптомы респираторной инфекции – это пациенты с одышкой и исключительно высокой температурой. А также пациенты, у которых есть признаки респираторной вирусной инфекции и имеются серьезные факторы риска.

Ранее эксперт объяснил причины ложных ПЦР-тестов на COVID-19. Так, сочетание долго сохраняющейся пневмонии с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию может свидетельствовать о том, что заболевание спустилось в легкие из носоглотки. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:15 Эксклюзив
Добровинский рассказал о позиции потерпевших по смягчению приговора Ефремову
09:30 В стране и мире
Видео
Криминальная драма: как развивались события с захватом заложников в грузинском Зугдиди
06:40 В стране и мире
В России могут временно заморозить цены на домашний интернет
06:30 Армия
Видео
Тактическая хитрость: в Тверской области прошли крупные учения с участием Ил-76
05:55 В стране и мире
Видео
«Союз МС-16» успешно приземлился в Казахстане
Популярное
Популярное
Видео
СМИ опубликовали кадры момента захвата заложников в банке Зугдиди
Ученые впервые отследили генетический механизм возникновения сколиоза
Ученые раскрыли неизвестную ранее ошибку строителей пирамиды в Гизе
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера
Видео
«Матрица» наяву: ученые оценили вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции
СМИ «обнаружили» НЛО над «Зоной 51»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.