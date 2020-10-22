В Минздраве оценили пользу КТ при диагностики бессимптомных больных COVID-19

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ Игорь Тюрин рассказал, что компьютерную томографию (КТ) «бессимптомникам» в целях профилактики делать бессмысленно.

По его словам, во многих регионах страны сейчас наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях. В целях диагностики коронавируса граждане массово хотят сделать КТ легких. Томография хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции, как считает врач.

Тюрин уточнил, что наличие или отсутствие заболевания может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты.

В данном случае самый точный признак того, что у пациента коронавирусная инфекция – это ПЦР-реакция. Анализ берется с помощью обычного мазка из горла, из зева. И КТ, как отметил врач, к диагностике коронавирусной инфекции в этом смысле не имеет никакого отношения. Томография не является методом скрининга.

«Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет никакого смысла, загружает систему здравоохранения», - отметил специалист.

По словам Тюрина, если при КТ выявляются какие-то изменения в легких, особенно минимальные, это совершенно не означает наличие у пациента коронавируса. Такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности, при гриппе.

Специалист напомнил, что КТ – это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента и который используется при уточняющей диагностике.

Если у кого-то из пациентов предполагается коронавирусная или респираторная инфекция, и он болен в течение 4-6 дней, то ему можно и нужно сделать рентгеновский снимок. Если на снимке к концу первой недели болезни не будет изменений, значит, их не будет и при КТ, и делать такому пациенту томографию не имеет никакого смысла.

Томография, по словам Тюрина, показана для двух основных групп пациентов: у которых имеются выраженные клинические симптомы респираторной инфекции – это пациенты с одышкой и исключительно высокой температурой. А также пациенты, у которых есть признаки респираторной вирусной инфекции и имеются серьезные факторы риска.

Ранее эксперт объяснил причины ложных ПЦР-тестов на COVID-19. Так, сочетание долго сохраняющейся пневмонии с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию может свидетельствовать о том, что заболевание спустилось в легкие из носоглотки.