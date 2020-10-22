Криминальная драма: как развивались события с захватом заложников в грузинском Зугдиди

Преступник, захвативший отделение банка в Грузии, отпустил последних трех заложников и скрылся. Люди живы и не пострадали, злоумышленника ищет полиция. Есть предположение, что у мужчины имеется военная подготовка, так как он продумал всю операцию, умело обращался с оружием, подготовил камуфляж.

Драматические события, за которыми следил весь мир, разворачивались 21 октября в Зугдиди на абхазско-грузинской границе. Заложники в сопровождении грабителя с поднятой рукой, в которой зажата граната, выходят из банка. По данным грузинских СМИ, один из тех, кого преступник взял с собой, - начальник региональной полиции Авто Галдава, участвовавший в переговорах и сам предложивший себя в заложники в обмен на освобождение других людей. В прямом эфире грузинских телеканалов разворачивался настоящий блокбастер.

Кадры с камер наблюдения внутри банка зафиксировали, как начиналась история. Мужчина в военной форме, в балаклаве и с автоматом наперевес ходит по отделению. Он что-то кричит и угрожает посетителям, которые лежат на полу, переворачивает мебель. В плену у преступника находилось больше 40 человек. Пожилым и беременным он позволил уйти. Кто-то успел сбежать в первые минуты через крышу здания и по пожарным лестницам спуститься вниз.

Здание окружили спецназ и бронетранспортеры. Свет на улицах отключили. Спустя минуты один из пленников передал требования преступника.

«Нас в комнате 19 человек… Захватчик находится рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках… Требование - 500 тысяч долларов», - сказал он.

Под угрозой взорвать гранату злоумышленник потребовал увести от здания спецназ и обеспечить свой безопасный отход с требуемой суммой. А также предоставить машину и вертолет.

Прикрываясь заложником, преступник покидает банк уже поздно вечером. Оставшиеся в здании люди освобождены, на месте работает полиция. На данную минуту сообщается о том, что захватчику все-таки удалось скрыться, его поиски продолжаются. По некоторым данным, он направился в сторону границы с Абхазией, где уже приняты меры, чтобы не пустить преступника на территорию республики.