Онколог рассказал, какая привычная еда вызывает предраковые мутации

Доктор медицинских наук, онколог Алексея Невольских рассказал, что в России количество пациентов с колоректальным раком продолжает расти. Ежегодно заболевание обнаруживают более чем у 74 тысяч человек.

По словам специалиста, риск развития злокачественной опухоли можно снизить на 35-40%. Но для этого нужно соблюдать несложные меры профилактики. По словам Невольских, главной причиной появления данной онкологии является неправильное питание, поэтому следует внести изменения в рацион.

В нем должна ежедневно присутствовать клетчатка. Фрукты и овощи, по словам онколога, способствуют нормальному продвижению пищи по ЖКТ и выведению из организма продуктов переработки.

Невольских уточнил, что, если в рационе не хватает овощей и фруктов, но при этом всегда присутствуют фастфуд, животные жиры, суррогатные продукты, то рано или поздно возникают проблемы со стулом

Дело в том, что пища, включая вредные вещества-канцерогены, дольше находится в кишечнике. Поэтому длительный контакт канцерогенов с клетками слизистой может вызывать мутации, что приводит к развитию рака, отметил онколог в интервью для KP.RU.

Помимо этого, на функционирование кишечника негативно влияет отсутствие физических нагрузок и сидячий образ жизни.

Ранее онколог назвал причину 95% случаев рака. По словам эксперта, зачастую всему виной - хронический воспалительный процесс. Вызвать рак может чрезмерное слишком частое употребление красного мяса, колбасы, копченого и других видов обработанного мяса.