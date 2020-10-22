Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назван главный недостаток нового iPhone

Виктория Ивашечкина
07:56 22.10.2020
Выяснилось, что представленная в 2019 году модель отличалась лучшим временем автономной работы, чем новые устройства.
Назван главный недостаток нового iPhone
© Фото: apple.com

Эксперт заявил, что главным и существенным недостатком нового iPhone 12 стало снижение времени автономной работы.

По словам главного редактора издания The Verge Нилая Пателя, время автономной работы у iPhone 12 Pro отличается при использовании сетей 4G и 5G. Журналист в качестве эксперимента съездил в Нью-Йорк, где имеется зона стабильной сети пятого поколения. Результаты разочаровали автора. По его словам, примерно через 2,5 часа экранного времени у гаджета осталось 18 процентов заряда. 

Эксперт заявил, что разница в автономности будет ощутима при использовании стандартной сети 5G и сетей миллиметрового диапазона (mmWave). Это связано с тем, что mmWave является более энергозатратным.

Данную проблему также подтвердили авторы Engadget. Они посоветовали для достижения большего времени работы от аккумулятора приобретать iPhone 12 Pro Max, а не другие модели серии.

В свою очередь, Патель обратился к Apple, чтобы выяснить ситуацию с временем автономной работы. Позже представители корпорации сообщили, что заряда аккумулятора будет хватать на весь день использования. В заключении журналист заявил, что представленный в 2019 году iPhone отличался лучшим временем автономной работы, чем новые устройства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.