Назван главный недостаток нового iPhone

Эксперт заявил, что главным и существенным недостатком нового iPhone 12 стало снижение времени автономной работы.

По словам главного редактора издания The Verge Нилая Пателя, время автономной работы у iPhone 12 Pro отличается при использовании сетей 4G и 5G. Журналист в качестве эксперимента съездил в Нью-Йорк, где имеется зона стабильной сети пятого поколения. Результаты разочаровали автора. По его словам, примерно через 2,5 часа экранного времени у гаджета осталось 18 процентов заряда.

Эксперт заявил, что разница в автономности будет ощутима при использовании стандартной сети 5G и сетей миллиметрового диапазона (mmWave). Это связано с тем, что mmWave является более энергозатратным.

Данную проблему также подтвердили авторы Engadget. Они посоветовали для достижения большего времени работы от аккумулятора приобретать iPhone 12 Pro Max, а не другие модели серии.

В свою очередь, Патель обратился к Apple, чтобы выяснить ситуацию с временем автономной работы. Позже представители корпорации сообщили, что заряда аккумулятора будет хватать на весь день использования. В заключении журналист заявил, что представленный в 2019 году iPhone отличался лучшим временем автономной работы, чем новые устройства.