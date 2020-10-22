Врач назвала снижающую риск заражения COVID-19 болезнь

Аллергия может снижать риск заражения человека коронавирусом. Об этом заявила врач-иммунолог Алла Рыжих.

По ее словам, страдающие аллергией в целом меньше подвержены вирусным заболеваниям, также как и онкологическими.

«Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)», - пояснила Рыжих в интервью радио Sputnik.

Иммунолог добавила, что симптомы коронавируса и аллергии легко спутать – оба заболевания проявляют себя кашлем и затрудненным дыханием. Чтобы избежать ошибки, Рыжих посоветовала обратиться к специалисту.

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