Пентагон планирует разработать новые технологии слежки в городах

В Пентагоне заявили, что США планируют в ближайшее время разработать специальную платформу на основе искусственного интеллекта. Она поможет при помощи беспилотных аппаратов выявлять угрозы безопасности в городах, пишет RT.

По задумке, разработки должны помочь вычислить тех, кто может представлять угрозу для Штатов и их союзников. В качестве примеров «угроз» в Пентагоне называются организация засады, разжигание насилия, волнений или беспорядков.

По словам экспертов, на каждый одобренный проект планируется потратить до $1 млн. В Пентагоне также пояснили, что возможности средств сбора разведданных, могут быть ограничены в городских условиях из-за «сложности и неясности» этой среды.

Сложностью среды в данной ситуации понимается высокая плотность населения, структурная сложность и неоднородность городской местности. Под неясностью, в свою очередь, возможность «противника» смешиваться с гражданским населением.

В Пентагоне отметили, что целью инициативы является разработка для беспилотных летательных и наземных аппаратов набор сценариев. Они должны помочь более точно определять лиц, которые потенциально представляют угрозу для безопасности